Poverty Slam: Dichterwettstreit in Memmingen dreht sich um das Thema Armut

Was bedeutet Armut in unserer Gesellschaft? Wie fühlt sie sich an, welche Geschichten verbergen sich dahinter? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Poverty Slams, der am Sonntag, 23. März, um 19 Uhr im Rahmen der Vesperkirche Memmingen in der Christuskirche stattfindet.

Diese besondere Herausforderung wartet auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Memmingen

Poetry Slams – also moderne Dichterwettstreite – begeistern laut Mitteilung der Vesperkirche seit Jahren das Publikum. Beim Poverty Slam gebe es jedoch eine besondere Herausforderung: In der ersten Runde müssen sich die Texte mit dem Thema Armut auseinandersetzen. Ziel sei es, dieses Thema auf literarisch-künstlerische Weise zu beleuchten – mit ernsten, aber auch hoffnungsvollen oder satirischen Beiträgen. In der Finalrunde dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann einen freien Text aus ihrem Repertoire präsentieren.

Publikum soll durch Kunst und Sprache zum Nachdenken angeregt werden

Der Abend findet im Rahmen der Initiative „Mut gegen Armut“ der Diakonie Bayern und der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern statt, die mit Veranstaltungen im gesamten Bundesland für das Thema sensibilisieren möchten, heißt es. Statt Fachvorträgen wird das Publikum durch Kunst und Sprache zum Nachdenken angeregt – und kann dabei selbst aktiv werden: Am Ende entscheidet der Applaus, wer als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgeht.

Diese Poetry-Slamer haben bereits zugesagt, in Memmingen teilzunehmen

Die Veranstaltung soll hochklassige Wortkunst bereithalten: Bereits zugesagt haben Steffi Neumann (dreifache Poverty Slam Gewinnerin aus Bayreuth), Tina Nadler (Bayernslam-Starterin aus Ingolstadt) und Janina Weiß aus Münsterhausen. Durch den Abend führt Michael Jakob, einer der bekanntesten Slam-Poeten Frankens. Als jemand, der selbst aus schwierigen Verhältnissen stamme und später als Diplom-Kaufmann seinen Weg gemacht habe, kenne er das Thema Armut aus eigener Erfahrung und werde auch eigene Beiträge präsentieren – jedoch außer Konkurrenz.

Eine Anmeldung ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Memmingen und der Region möglich

Auch lokale und regionale Poeten sind eingeladen, auf der Bühne zu stehen. Wer selbst auftreten möchte, benötigt zwei eigene Texte: einen zum Thema Armut und einen thematisch freien für ein mögliches Finale. Die Regeln entsprechen den klassischen Poetry-Slam-Regeln: Die Texte müssen selbst verfasst sein, dürfen nicht länger als sieben Minuten dauern und es sind keine Requisiten erlaubt. Interessierte können sich per E-Mail unter orga@vesperkirche-memmingen.de anmelden.

Die Vesperkirche findet vom 16. bis 30. März statt und soll ein Ort der Gemeinschaft und Begegnung werden. Neben warmen Mahl-zeiten, kulturellen Angeboten und Seelsorge sei es vor allem das Engagement der Ehrenamtlichen, das diese besondere Zeit für die Menschen in Memmingen möglich mache. Im vergangenen Jahr unterstützten gut 300 Ehrenamtliche.