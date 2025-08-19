„Agile Iller“: Liegt das Millionen-Projekt bei Buxheim im Zeitplan? Und was machen die Kosten?

Zum Wohle von Tieren, Menschen und der Umwelt haben die beiden Nachbarbundesländer Bayern und Baden-Württemberg im Jahr 2017 das Groß-Projekt „Agile Iller“ auf den Weg gebracht. Es umfasst insgesamt 59 Einzelmaßnahmen entlang des Donauzuflusses. Die Projektdauer ist auf zehn Jahre angesetzt. Vor etwa einem Jahr startete mit der Umgestaltung der „Oberen Buxheimer Schwelle“ eine der geplanten Maßnahmen. Das Betonbauwerk soll in eine sogenannte flache Sohlrampe umgebaut werden, die es Fischen und anderen Flussbewohnern ermöglicht, sich auch flussaufwärts zu bewegen. Wir haben nun beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt (WWA) in Kempten nachgefragt, wie die Arbeiten an der Oberen Buxheimer Schwelle voranschreiten.
Naturschutz im Unterallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden