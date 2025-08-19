Naturschutz im Unterallgäu „Agile Iller“: Liegt das Millionen-Projekt bei Buxheim im Zeitplan? Und was machen die Kosten?

Die Iller wird seit 2017 zwischen Neu-Ulm und Aitrach neu belebt. Wie wieder mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen werden können.