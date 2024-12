In einer gläsernen Vitrine warten Törtchen, Pralinen, Macarons, Cookies und weitere süße Leckereien auf Schleckermäuler. Hinter der Theke steht Violeta Kristen und begrüßt ihre Gäste mit einem strahlenden Lächeln. Die 35-Jährige hat jetzt in der Bahnhofstraße in Ottobeuren ein Café samt Patisserie eröffnet. Das neue Kaffeehaus heißt „Rafiness“.

