Ratten am Stadtbach in Memmingen: Füttern ist tabu, damit die Schädlinge nicht zum Problem werden

Schädlinge im Stadtgebiet

Ratten am Stadtbach: Das sollten Memminger beachten und keinesfalls tun

Die Nager sind am Bach teils mit wenig Scheu vor Menschen unterwegs. Damit sie nicht zum Problem werden, äußert der Leiter des Amts für Stadtgrün einen Appell.
Von Verena Kaulfersch
    Entlang des Memminger Stadtbachs werden immer wieder auch Ratten gesichtet. Laut dem Leiter des Amts für Stadtgrün hat das auch mit dem Verhalten der Menschen zu tun.
    Entlang des Memminger Stadtbachs werden immer wieder auch Ratten gesichtet. Laut dem Leiter des Amts für Stadtgrün hat das auch mit dem Verhalten der Menschen zu tun. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (Symbolbild)

    Bei einem Spaziergang am Memminger Stadtbach kann man tierische Begegnungen erleben. Doch während der Anblick einer munteren Entenfamilie ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, fällt die Reaktion bei einem weiteren Bachbewohner anders aus: Auch Ratten tummeln sich am Gewässer – und manches Exemplar zeigt gegenüber Menschen inzwischen wenig Scheu. Das weiß auch Michael Koch, Leiter des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe, und äußert darum eine dringende Bitte.

