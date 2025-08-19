Ratten am Stadtbach: Das sollten Memminger beachten und keinesfalls tun

Bei einem Spaziergang am Memminger Stadtbach kann man tierische Begegnungen erleben. Doch während der Anblick einer munteren Entenfamilie ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, fällt die Reaktion bei einem weiteren Bachbewohner anders aus: Auch Ratten tummeln sich am Gewässer – und manches Exemplar zeigt gegenüber Menschen inzwischen wenig Scheu. Das weiß auch Michael Koch, Leiter des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe, und äußert darum eine dringende Bitte.
Schädlinge im Stadtgebiet
