Razzia in Memmingen: Kripo durchsucht mehrere Wohnungen nach Kokain

In den frühen Morgenstunden am Dienstag haben Polizisten die Wohnungen und Geschäftsräume mehrerer Personen in Memmingen durchsucht. Gegen sie hegen die Ermittler den Verdacht des Handels und Besitzes von Kokain.

Razzia in Memmingen: Polizei findet Drogen und Bargeld

Wie die Polizei jetzt mitteilt, durchsuchten die Drogenfahnder die Wohnungen, die Geschäfts- und die Lagerräume der fünf Beschuldigten. Dabei stellten die Polizeikräfte kleine Mengen Kokain und Marihuana sowie Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.

