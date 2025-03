Auto parkt Rettungswagen im Einsatz zu - Türen lassen sich nicht mehr öffnen

In Leutkirch ist ein Rettungswagen mitten im Einsatz zugeparkt worden. Wie die Polizei berichtet, war es den Sanitätern so nicht mehr möglich, die Türen zu öffnen.

Rettungswagen in Leutkirch zugeparkt - Auto steht im Halteverbot

Der Vorfall hatte sich am Mittwochvormittag ereignet. Als die Sanitäter nach der Erstversorgung der Patientin zum Rettungswagen zurückkehrten, war der zugeparkt worden. Die hinteren Türen ließen sich nicht mehr öffnen - die Retter konnten die Patientin auf der Liege so nicht an Bord bringen. Der unbekannte Fahrer stand dabei mit seinem Auto im absoluten Halteverbot.

Die Rettungssanitäter mussten ihren Wagen umparken, um die Patientin hineinladen zu können. Die Leutkircher Polizei ermittelt nun. Den noch unbekannten Fahrer erwartet ein Bußgeld.