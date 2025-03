75 und 500 Jahre: Dieses Doppeljubiläum wird in Memmingen gefeiert

Passend zu den Feierlichkeiten „500 Jahre Freiheitsrechte“ in der Stadt Memmingen, fällt auch das 75-jährige Jubiläum der Sebastian-Lotzer-Realschule: Immerhin spielte der Namensgeber der städtischen Realschule eine tragende Rolle bei der Verfassung der „Zwölf Artikel“ 1525 in Memmingen. Um das doppelte Jubiläum entsprechend zu würdigen, plant die Schule neben einem Festakt ein großes „Ehemaligen-Treffen“ am Freitag, 4. April, im neuen Gebäude.

So viele Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die Sebastian-Lotzer-Realschule

Die Geschichte der modern gestalteten und ausgestatteten Schule in der Schlachthofstraße, die aktuell von 500 Schülerinnen und Schülern besucht wird, begann 1950. Gab es zunächst nur reine Mädchenmittelschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft, forcierte der Freistaat Bayern ab 1949 die Einrichtung von Mittelschulen, die auch von Buben besucht werden konnten.

Der Freistaat weigerte sich zwar, direkt in der Stadt Memmingen eine solche Schule zu etablieren, versprach aber Unterstützung und stellte eine Verstaatlichung in Aussicht. So beschloss der Stadtrat der Stadt im Jahr 1950, selbst eine Mittelschule für Knaben und Mädchen aufzubauen. Diese Mittelschule sollte vor allem auf die Berufe im industriellen Sektor vorbereiten und dadurch den Wirtschaftsstandort Memmingen stärken und gleichzeitig die Stadt auch zu einem Bildungszentrum machen.

Blick auf die Schulformen mit Oberrealschule in Memmingen

Zum damaligen Zeitpunkt war der Begriff „Realschule“ noch von verschiedenen Formen der höheren Schulen besetzt, einerseits von der „Oberrealschule“ und andererseits von der sechsjährigen Realschule, in der zwei Fremdsprachen erlernt worden waren. Die bereits existierende Mädchenrealschule in Memmingen – der Vorläuferschule des Vöhlingymnasiums - entsprach damals der Unter- und Mittelstufe eines Gymnasiums und wurde vom Schulleiter Walter Braun geleitet.

Die neue Mittelschule, die vorläufig aus organisatorischen und räumlichen Gründen der Mädchenrealschule angeschlossen und ebenfalls unter die Leitung von Walter Braun gestellt wurde, startete zusammen mit dieser Mädchenrealschule in der Hallhofschule.

Icon Vergrößern Das Bild zeigt die Hallhofschule. Foto: Stadtarchiv Memmingen Icon Schließen Schließen Das Bild zeigt die Hallhofschule. Foto: Stadtarchiv Memmingen

Aufgrund stark steigender Schülerzahlen herrschte dort schon bald größte Raumnot und es mussten Ausweichquartiere gesucht werden. 1965 erfolgte dann die Umbenennung der Mittelschulen in Realschulen und die verschiedenen Formen der höheren Schulen gingen dann im Gymnasium auf. 1966 wurde die „Städtische Realschule“, die auf fünf Gebäude in der Stadt verteilt war, schließlich unter der Leitung von Günter Herzog selbstständig.

Als das freiwerdende Gebäude an der Buxacher Srtaße bezogen werden konnte

Nach dem Neubau des Strigel-Gymnasiums konnte dann 1968 das frei werdende Gebäude in der Buxacher Straße bezogen werden. Aber auch dort herrschte von Beginn an eine große Raumnot. So besuchten im Jahr 972 beispielsweise 951 Schülerinnen und Schüler in 27 Klassen die Realschule und man war gezwungen, Wanderklassen zu bilden. Etliche Klassen hatten mehr als 40 Schülerinnen und Schüler.

Auch in den folgenden Jahren verbesserte sich die Raumsituation nicht, doch ein baureifer Um- und Erweiterungsplan für das Realschulgebäude in der Buxacher Straße wurde 1985 in letzter Minute vom Stadtrat abgelehnt, weil auch nach dieser Gebäudesanierung der Freistaat die Schule nicht übernehmen wollte.

Seit dem 50-jährigen Bestehen heißt die Realschule „Sebastian-Lotzer-Realschule“

Seit ihrem 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2000 heißt die Realschule „Sebastian-Lotzer-Realschule“ und trägt seither stolz den Namen des Mannes, der durch die Verfassung der Bauernartikel 1525 in Memmingen ein Monument in der Geschichte der Menschen- und Freiheitsrechte schuf. Um die Sebastian-Lotzer-Realschule zu entlasten, nahm dann mit Schuljahrsbeginn 2007/2008 die „Staatliche Realschule“ ihren Betrieb auf und erhielt auf dem ehemaligen Schlachthofgelände ein neues Schulgebäude.

Direkt daneben sollte auch ein neues Schulgebäude für die Sebastian-Lotzer-Realschule entstehen und den „Realschul-Campus“ vervollständigen. 2015 wurde der Unterrichtsbetrieb im neuen Schulgebäude mit der hellen Glasfassade, die unter Mitwirkung der damaligen Schülerinnen und Schüler grafisch gestaltet wurde, aufgenommen.

Icon Vergrößern Um die Sebastian-Lotzer-Realschule zu entlasten, nahm dann mit Schuljahrsbeginn 2007/2008 die „Staatliche Realschule“ ihren Betrieb auf und erhielt auf dem ehemaligen Schlachthofgelände ein neues Schulgebäude. Foto: Christoph Mauz Icon Schließen Schließen Um die Sebastian-Lotzer-Realschule zu entlasten, nahm dann mit Schuljahrsbeginn 2007/2008 die „Staatliche Realschule“ ihren Betrieb auf und erhielt auf dem ehemaligen Schlachthofgelände ein neues Schulgebäude. Foto: Christoph Mauz

Aber auch der langersehnte Start in ein hochmodernes Gebäude und die damit verbundenen technischen Möglichkeiten einer zeitgemäßen digitalen Ausstattung erfolgte in beengte Verhältnisse, denn mit 24 Klassen wurde ein Schulgebäude bezogen, das für 16 Klassen konzipiert war. Nur durch die Umwandlung vom Klassenraum- in das Lehrerraumprinzip konnte ein reibungsloser Unterrichtsbetrieb durchgeführt werden.

Das sagt Schuldirektor Harald Rehklau zur Schulgeschichte in Memmingen

Laut Realschuldirektor Harald Rehklau zeigt die Schulgeschichte exemplarisch die Entstehung und Entwicklung der heutigen Schulart „Realschule“ in Bayern auf und war von Beginn an geprägt von Veränderungen, der Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung und der Notwendigkeit, ständig mit einer sich rasant veränderten Berufswelt Schritt zu halten.