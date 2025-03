Unterschiede von mehr als einem Euro: So viel kostet eine Kugel Eis in Memmingen

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – für viele eine Einladung, sich das erste Eis der Saison zu gönnen. Bei der Vielzahl an Eisdielen in Memmingen stellen sich Einheimische und Touristen schnell die Frage: Welche neuen Eissorten gibt es? Und vor allem: Wo muss man für eine Kugel Eis am wenigsten bezahlen?

Das ist der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis in Memmingen

Wer durch die Memminger Altstadt schlendert, bemerkt schnell: In vielen Lokalen kostet eine Kugel Eis 1,50 Euro. Das gilt unter anderem für Mr. Eis am Weinmarkt, der in dieser Saison die Sorten „Joghurt-Himbeere“ und „Dubai-Schokolade“ neu im Sortiment hat. Der Preis für eine Kugel Eis in Otto‘s Eiscafé liegt ebenfalls bei 1,50 Euro, in dieser Saison sollen die Geschmacksrichtungen „Dubai-Schokolade“, „Oreo“ und „Joghurt-Mango“ hinzukommen.

Denselben Preis ruft das Eiscafé Da Claudio auf, neue Sorten sind hier „Wassermelone“, „Cookies“, „Tutti-Frutti“ und „Memminger Sommer 2025“ mit Blutorange-Ananas-Geschmack. Das Eiscafé Dolce Vita plant in den kommenden Wochen neben der „Dubai-Schokolade“ auch Eissorten namens „Mango-Bubbletea“ und „Oma-Kuchen“ anzubieten. Letztere bezieht sich wohl auf die italienische „Torta Della Nonna“, einen Mürbeteigkuchen mit Vanillecreme und Pinienkernen.

Nach Salz kommt Pfeffer – ein neuer Eis-Trend in Memmingen?

Nur ein wenig teurer ist die Kugel im Eiscafé Dario: 1,60 Euro müssen Kunden hier bezahlen. Inhaberin Annalisa Micolino, die die Eisdiele gemeinsam mit ihrem Mann Dario führt, räumt aber ein: „Das ist ein Kampfpreis, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.“ Weil unter anderem Strom und Rohstoffe auch in diesem Jahr erneut teurer geworden seien, müssten sie eigentlich mindestens 1,80 Euro verlangen, so Micolino.

Eine etwas ungewöhnliche Sorte, die es heuer in ihrem Laden gibt, ist „Himbeere mit rosa Pfeffer“. Ob Pfeffer im Eis nach den beliebten süß-salzigen Varianten ein neuer Trend werden kann, bleibt abzuwarten. Micolino stellt eine andere Entwicklung fest: Die jüngere Kundschaft interessiert sich besonders für Sorten, die mit Extras wie Keksen, Soßen und Schokolade garniert sind, während ältere Kunden eher nach den „reinen“ Eissorten greifen.

Nicht nur Pistazie: Hier in Memmingen kostet das Eis über 2 Euro

Was bei manchen Eisdielen in Memmingen auffällt: Pistazien-Eis kostet extra, beim Eiscafé Dario 90 Cent pro Kugel. Der Grund: Nach den Steinfrüchten herrscht starke Nachfrage, besonders aufgrund des Hypes um die Dubai-Schokolade.

Den Preis von 2,50 Euro ruft das Dolcier am Marktplatz grundsätzlich auf, unabhängig von der Sorte. Allerdings entspräche eine „Spatel-Portion“ ungefähr 1,5 regulären Kugeln, sagt Ingrid Madrigal aus dem Lokal. Die diesjährige Erhöhung gehe unter anderem auf gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise zurück. Neu ins Sortiment kommen laut Madrigal unter anderem „Himbeer-Pistazie“ und „Turrón-Orange“ mit weißem Nougat.

Die billigste Kugel Eis in Memmingen gibt es beim Eiscafé Venezia – für 1,20 Euro. Der Familienbetrieb stellt keine externen Mitarbeiter ein, was die Personalkosten niedrig hält, so die Betreiber auf Nachfrage. Hier gibt es heuer „Butterkeks mit Cookiestücken“ und im Sommer wieder ein veganes Schokoladeneis.