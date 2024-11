Wenn der Dirigent auch mal mitsingt

„Abfahrt morgen früh um sieben Uhr“: So kommandierte der das Herbstkonzert der Stadtkapelle Memmingen in der Stadthalle moderierende Andreas Sternath die anwesende Fangemeinde des Orchesters. Damit war jedermann klar, dass das Konzert am Freitagabend als Generalprobe für den samstäglichen Münchner Auftritt um 10.40 Uhr diente, wo im Funkhaus des BR der Vorentscheid zum bayerischen Orchesterwettbewerb stattfand. Auch deswegen dürften sich die Musikerinnen und Musiker besonders gehörig ins Zeug gelegt haben.

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtkapelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Peter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis