Fußball-Bayernliga: FC Memmingen empfängt am Samstag 1860 München II

Das Top-Spiel des 24. Bayernliga-Spieltags steigt am Samstag in der Memminger Arena an der Bodenseestraße: Der FC Memmingen empfängt um 16 Uhr den Spitzenreiter TSV 1860 München II, der mit prominenten Namen anreist. Im Kader der „Junglöwen“ stehen mit Luan und Noah Klose die Söhne von Fußball-Weltmeister Miroslav Klose. Beide sind – ganz wie der Papa – Stürmer. Angesichts der spannenden Tabellenkonstellation und der voraussichtlich frühlingshaften Temperaturen, wird eine vierstellige Zuschauerkulisse erwartet.

FCM-Trainer: „Bei Heimspielen zu viel liegen gelassen“

Die Lage: Durch das zehnte Unentschieden in dieser Saison mit dem 1:1 im Nachholspiel gegen den SV Heimstetten musste der FCM dem SV Schalding-Heining erst einmal wieder den zweiten Tabellenplatz überlassen. „Fakt ist, dass wir einen Heim-Dreier brauchen, um weiter oben dabei zu sein“, weiß Memmingens Trainer Matthias Günes. Man habe in den Heimspielen bislang zu viel liegengelassen. Wobei auch erst eine Niederlage vor eigenem Publikum zu Buche steht. Der Rückstand auf 1860 II wurde mit dem Punkt gegen Heimstetten auf drei Zähler verkürzt. Die Sechziger dürften den Statuten nach bei einem Titelgewinn nicht aufsteigen, weil die Profis in der 3. Liga spielen. So könnte am Ende der Konkurrenz Platz zwei in der Fußball-Bayernliga zum Sprung in die Regionalliga reichen und der Drittplatzierte würde in die Aufstiegsrelegation gehen.

Münchner Löwen mit neunwöchiger Vorbereitung

Der Gegner: „Die Platzierung ist ein netter Nebeneffekt. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und so lange wie möglich oben dabeibleiben“, übt sich 1860-Trainer Felix Hirschnagl etwas in Understatement. „Die Ausbildung der Spieler ist für uns viel wichtiger als Ergebnisse oder der Tabellenplatz. Wir wollen die Jungs nach oben bringen.“ Einige seiner Akteure und auch der U19 spielten in den vergangenen Wochen bei den Profis vor. In den Testspielen während der neunwöchigen (!) Vorbereitungsphase ließen die jungen Sechziger aufhorchen. Nach einigen knappen Niederlagen gegen Regionalligisten gab es zum Ende der Serie ein 6:1 gegen den TSV Landsberg, einen 1:0-Erfolg in einem Trainingsspiel gegen die eigenen Drittliga-Kicker und bei der Generalprobe am vergangenen Wochenende ein 5:0 beim TSV Kottern. Deutliche Zeichen, dass sich die Talente – wie bei den U-Mannschaften der Proficlubs üblich – während der vergangenen Monate erheblich weiterentwickelt haben.

So ging das Hinspiel in der Fußball-Bayernliga aus

Das Hinspiel: Mit einer der besten Saisonleistungen holte der FC Memmingen im vergangenen Sommer ein 2:2 Unentschieden, dominierte 70 Minuten die Partie, verpasste es aber, den Sack zuzumachen.

Das FCM-Personal: Mit Matthias Moser rückt eine Alternative für das Mittelfeld wieder in den Kader. Im Aufbautraining befinden sich Oktay Leyla und Timo Schmidt. Noch länger werden Felix Schwarzholz, Luis Vetter und Torhüter Lukas Da Silva Pötzinger fehlen. Wegen des Ausfalls des jungen Keepers wurde mit Gabriel Wagner noch ein „Back-up“ verpflichtet. Der 20-Jährige war vereinslos und hatte sich in Memmingen in den vergangenen Wochen fitgehalten. Wagner wurde beim SSV Ulm 1846 ausgebildet, letzte Station war der SV Heimstetten.

Keine strikte Fantrennung am Spieltag

Rund ums Spiel: Eintrittskarten für die Partie sind im Vorfeld bei den Vorverkaufsstellen in Memmingen im MZ-Servicecenter in der Donaustraße 14 und bei der Esso-Station direkt am Stadion sowie bis unmittelbar vor dem Anpfiff online unter www.fc-memmingen.de/tickets erhältlich. Die Arena-Kassen öffnen um 15 Uhr. 1860-Anhänger werden in den Gästeblock gebeten, es gibt aber keine strikte Fantrennung. Die Escortkids stellt diesmal der SV Steinheim.