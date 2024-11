Nach 20 Jahren: Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee geht in den Ruhestand

„Seine Entscheidungen war immer klar.“ „Er ist sehr ambitioniert.“ „Er behält auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf und verliert trotzdem nicht seinen Humor.“ „Er ist einfach ein wahnsinnig feiner Mensch“: Auf zwei Bildschirmen erklären Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Schwaben-Bodensee in einem Video, was sie an ihrem „Chef“ besonders schätzen - beziehungsweise geschätzt haben. Bei vielen von ihnen schwingt auch etwas Wehmut mit. Denn an diesem Abend geht eine Ära zu Ende. Es ist der letzte Arbeitstag von Thomas Munding, der sich nach fast 20 Jahren als Vorstandvorsitzender in den Ruhestand verabschiedet. Seinem Nachfolger Daniel Gastl hinterlässt der 65-Jährige nach zwei Fusionen eine Bank mit einer Bilanzsumme von knapp zwölf Milliarden Euro. Damit sei sie die viertgrößte Sparkasse in Bayern, erklärt der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Martin Sailer, in seiner Laudatio im Rahmen eines Festabends vor über 200 Gästen.

