Unbekannte haben aus zwei Kirchen im Unterallgäu Geld gestohlen. Das zeigte am Donnerstag der Messner der Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel bei der Polizei an.

St. Gordian Epimach und Mariä Himmelfahrt: Diebe plündern Opferstöcke im Unterallgäu

Aus den Opferstöcken der Kirchen St. Gordian und Epimach in Legau und Mariä Himmelfahrt in Illerbeuren erbeuteten die Unbekannten eine mindestens dreistellige Summe, so die Polizei. In Illerbeuren entwendeten die Täter – mutmaßlich zur Beseitigung von Spuren – auch eine dort aufgestellte Wildkamera.

Zeugenaussagen nimmt die Memminger Polizei unter der 08331 / 100-0 entgegen.