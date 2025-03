So spektakulär wird das Bauernkriegsjahr in Memmingen eingeläutet

Blut rinnt die Mauern der Kramerzunft hinunter während dramatische Musik weithin hörbar durch die Straßen und Gassen der Memminger Altstadt hallt. Schlachtrufe sind zu hören, Menschengruppen erscheinen und verschwinden, Feuer lodert die Westfassade hinauf, dann wieder ist von Freiheit die Rede und es wachsen riesige Blumen aus den Wänden. Zwischendurch laufen überdimensionale Buchstaben über das Dach des altehrwürdigen Gebäudes, in dem vor genau 500 Jahren Freiheitsgeschichte geschrieben wurde: In seiner Zunftstube haben aufständische Bauern ihre Forderungen an die Obrigkeit verfasst. Daran erinnert das großartige audiovisuelle Spektakel an der Kramerzunft, das zu einer „Zeitreise 1525“ gehört, die an zwei Abenden an acht historisch bedeutsame Orte führt. Sie ist Auftakt zum großen Gedenkjahr „500 Jahre – Zwölf Artikel“.

Brigitte Hefele-Beitlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeitreise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis