Vor kurzem ist das Ausländeramt der Stadt Memmingen von der Großzunft am Marktplatz in das aufwendig sanierte Steuerhaus schräg gegenüber gezogen. Bereits im November haben das Standesamt, das Passamt, das Einwohnermelde- und das Wahlamt in der Großzunft ihre Umzugskisten gepackt, um in das neue Stadtbüro in der Kalchstraße umzusiedeln.

