Diese Bücher waren in Memmingen der Renner

Der Kundenstamm der Memminger Stadtbibliothek wird jünger. Das machte Leiterin Anke Limprecht bei ihrem Rückblick auf das Jahr 2024 vor den Mitgliedern des Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses deutlich. Denn die größten Umsätze fanden ihr zufolge bei den analogen Kinder- und Jugendbüchern statt. In diesem Bereich habe man in den vergangenen Jahren sehr stark investiert. 2024 sei das Ergebnis aus dem Vorjahr mit 138.769 Ausleihen nochmals um 14 Prozent übertroffen worden. Das entspreche 39 Prozent aller ausgeliehenen Medien. In der Folge weitere Zahlen und Entwicklungen:

Ausgeliehene Medien: Insgesamt seien „die Besucher- und Ausleihzahlen weiter im Höhenflug“, so Limprecht. So wurden 357.352 Medien entliehen (inklusive Fernleihe). Das entspreche einem Plus von acht Prozent gegenüber 2023. Aus der „Onleihe Schwaben“ wurden 55.215 Downloads getätigt, etwa 1000 mehr als noch 2023. Damit waren rund 15 Prozent der Gesamtausleihen digital.

Die beliebtesten Romane: „Steckerlfischfiasko: Ein Provinzkrimi“ (Rita Falk), „Sonne über Gudhjem“ und „Nebel über Rønne“ (Michael Kobr) sowie „Ein Bruder kam zu Gast“ (Daniel Schick).



Die beliebtesten Sachbücher: „Waldpfade Allgäu: Auf 35 abwechslungsreichen Wanderungen die Natur mit allen Sinnen erleben“ (Rudolf Nützel), „Der 5-Uhr-Club: Gestalte deinen Morgen, und in deinem Leben wird alles möglich“ (Robin Sharma), „Freiheit“ (Angela Merkel).



Zahl der Kunden: Bei der Stadtbibliothek waren insgesamt 12.755 Kundinnen und Kunden registriert – 943 mehr als noch ein Jahr zuvor. Davon haben 6614 Personen das Angebot auch tatsächlich im Jahr 2024 genutzt (Vorjahr: 6276). 31 Prozent der Kunden sind männlich, 69 Prozent weiblich.

Neukunden: Im Jahr 2024 haben sich 1264 neue Kunden einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen, davon waren rund 600 jünger als 15 Jahre.

Erfahrung mit neuem Ausleihsystem: Das neue automatische Ausleihsystem hätte sowohl Vorteile für Kunden als auch für die Mitarbeiter der Bibliothek mit sich gebracht, so Limprecht. Während sich die Wartezeiten für die Nutzer deutlich reduziert habe, bleibe für ihr Team mehr Zeit für persönliche Beratung und inhaltliche Arbeit wie Führungen für Schulklassen. Dieses Angebot sei zuvor für mehrere Monate nicht buchbar gewesen.

Aktionen und Veranstaltungen: Neben einem neuen Imagefilm, dem neuen Logo und einem Rückblick auf Veranstaltungen zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Stadtbibliothek hob Limprecht auch den Leseclub in den Sommerferien hervor, an dem knapp 400 Grundschulkinder teilgenommen hätten. In diesem Jahr sind zudem einige Veranstaltungen zum Jubiläum „500 Jahre Zwölf Artikel“ geplant.