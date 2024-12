Fortschritt oder Rückschritt? Automaten verdrängen Büchertauschoase am Antonierhof

Geschlossene Geschäfte, Wirtschaften und Kultureinrichtungen: Das war Alltag während der Lockdowns in der Corona-Pandemie. Auch die Türen der Memminger Stadtbibliothek mussten in dieser Zeit zugesperrt bleiben. Aus dieser Not heraus schuf deren damals neue Leiterin Anke Limprecht ein Angebot, das sich dann dauerhaft etabliert hat. Die Rede ist von dem wettergeschützten Fensterbrett im Torbogen zum Antonierhof, auf das Limprecht während der Pandemie regelmäßig Bücher zum Mitnehmen stellte. Daraus hat sich eine Art offener Bücherschrank entwickelt, der rege genutzt wurde – bis er jetzt einer Neuerung weichen musste.

