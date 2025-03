„Doppelpass on Tour“ – Kultshow kommt mit diesen Fußballpromis nach Memmingen

Der „Doppelpass“ ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Fernsehen ein festes Ritual für Fußballfans: Immer sonntags um 11 Uhr läuft der berühmte Kult-Talk auf Sport1. Prominente aus der Welt des Sports diskutieren in München über Ereignisse rund um den Fußball, analysieren vergangene Bundesligaspiele – und müssen für abgedroschene Floskeln jeweils drei Euro ins Phrasenschwein zahlen.

Seit fünf Jahren tourt das Kult-Format zusätzlich als interaktive Bühnenshow durch Deutschland. Frühere oder noch aktive Fußballgrößen erzählen Anekdoten aus ihrer Karriere und ordnen das aktuelle Geschehen auf dem Rasen ein – und auch die Zuschauer können sich bei Mitmachaktionen beteiligen. Im Mai kommt das Event nach Memmingen.

„Doppelpass on Tour“ mit Mario Basler und weiteren Gästen in Memmingen

Die Aushängeschilder des „Doppelpass on Tour“ sind zwei ehemalige Fußballer: Thomas Helmer, der kürzlich in Kempten war, spielte von 1992 bis 1999 für den FC Bayern München. Stammgast Mario Basler, der für seine Sprüche bekannt ist, gewann im Trikot der Nationalmannschaft gemeinsam mit Helmer die Europameisterschaft 1996. Beide werden auch am 14. Mai in der Memminger Stadthalle durch das Live-Event führen.

Abgesehen von Maik Franz, ebenfalls ehemaliger Fußballer und aktuell als Sportfunktionär und TV-Experte tätig, stehen die Gäste für die Ausgabe des „Doppelpass on Tour“ in Memmingen aktuell noch nicht fest.

Das kostet der „Doppelpass on Tour“ 2025 in Memmingen

Beginn des Events am Mittwochabend ist um 20 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Tickets für den „Doppelpass on Tour“ gibt es in drei Kategorien und kosten zwischen 37 und 51,70 Euro.

Dazu gibt es die Möglichkeit, VIP-Tickets zu erwerben. Im Preis inbegriffen sind dabei Fotos und Autogramme der Moderatoren und Gäste, ein Original-Phrasenschwein, ein früherer Einlass sowie die laut Veranstalter besten Plätze in der Stadthalle. Alle Tickets können hier online gekauft werden.

Im Mai in Memmingen: Daten und Fakten rund um den „Doppelpass on tour“

Termin: Mittwoch, 14. Mai 2025

Uhrzeit: ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Ort: Stadthalle Memmingen

Hosts: Thomas Helmer, Mario Basler

Gäste: Maik Franz

Ticketpreise: ab 37 Euro