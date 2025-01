Schon wieder eine neue Einbahnstraße in Memmingen

Die geänderte Verkehrsführung in der Memminger Altstadt hat in jüngster Zeit für Irritationen und zahlreiche Diskussionen in der Bevölkerung gesorgt. Jetzt kommt noch eine weitere Änderung hinzu: Die Fahrtrichtung der Straße „An der Mauer“ wurde gedreht. Somit darf sie jetzt nicht mehr vom Schweizerberg aus befahren werden.

Anlieger klagen über Verkehrszunahme

Hintergrund der Maßnahme sind Beschwerden von Anliegern. Demnach sei es zu einer deutlichen Verkehrszunahme gekommen, als die neue Verkehrsführung in der Altstadt wirksam geworden war. Die nur für den Anliegerverkehr freigegebene Straße wurde seitdem als „verkehrswidrige Abkürzung zwischen dem Schweizerberg und der Lindauer Straße genutzt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Eine Kontrolle durch die Polizei ist jedoch nur sehr begrenzt möglich.

So sieht die neue Regelung aus

In einem gemeinsamen Termin mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, der Polizei und Vertretern der Stadt Memmingen wurde nun gemeinsam eine Lösung gefunden. So ist die Straße „An der Mauer“ jetzt nur noch vom Lindauer Tor aus befahrbar und kann über den Schweizerberg wieder verlassen werden. Zudem wurde die Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt und so die maximal zulässige Geschwindigkeit deutlich gesenkt.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher findet es gut, dass zusammen mit denjenigen, die in der Straße wohnen eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde und die Straße jetzt wieder primär der Erreichbarkeit der Wohnhäuser dient.