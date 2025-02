Jetzt auch Streik am Flughafen München - was ist in Memmingen?

Die Streikwelle in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst dauert an - und trifft nun auch große Flughäfen. Flugreisende müssen sich deshalb auf Ausfälle und massive Verzögerungen einstellen. Auch München ist jetzt betroffen. Dort will die Gewerkschaft Verdi mit einem zweitägigen Warnstreik am Donnerstag und Freitag Druck machen.

Aktuell kein Streik am Flughafen Memmingen

Für Reisende am Flughafen Memmingen im Allgäu hat die Streikwelle aktuell keine Auswirkungen. Der Airport in Memmingerberg sei von den Ausständen nicht betroffen, hieß es am Dienstag auf Anfrage. „Wenn sich etwas kurzfristig ändern sollte, kann man es im Flugplan auf unserer Website sehen“, sagte eine Sprecherin.

Der Warnstreik in München, zu dem eine niedrige vierstellige Zahl an Beschäftigten aufgerufen ist, soll von Donnerstag 0.00 Uhr an 48 Stunden lang laufen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sowie Mitarbeitende der Bodenverkehrsdienste. Die Gewerkschaft geht auch hier von starken Beeinträchtigungen aus.

Ob der Streik am Flughafen München Auswirkungen auf Memmingen haben wird, etwa durch umgeleitete Flüge, ist noch unklar. Derzeit gebe es jedenfalls keine entsprechenden Anfragen, hieß es am Dienstag.

Am Morgen hatte in Nordrhein-Westfalen ein eintägiger Warnstreik am Düsseldorfer Airport begonnen. Dort wurden mehr als die Hälfte der 334 geplanten Starts und Landungen gestrichen. In Köln/Bonn fielen am Montag 106 Passagierflüge aus - das entspricht zwei Drittel der geplanten Verbindungen.

Grund für die Warnstreiks an den Flughäfen sind laut Verdi bisher ergebnislose Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Eine zweite Verhandlungsrunde hatte vergangene Woche keine Einigung gebracht. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 14. März beginnen. «Die zunehmende Arbeitsverdichtung und der anhaltende Personalmangel belasten die Beschäftigten erheblich», sagt etwa Manuela Dietz von Verdi in Bayern.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Homepage: www.memmingen-airport.de