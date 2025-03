Kindergärten und Kitas in Memmingen heute von Streiks betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft heute am Freitag, 7. März 2025, erneut zu bundesweiten Warnstreiks im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes auf. Die Streiks treffen – mit Blick auf den morgigen „Equal Pay Day“ und den Internationalen Frauentag am Samstag – besonders Bereiche mit hohem Frauenanteil. Konkret geht es um Einrichtungen der sozialen Arbeit und Erziehung sowie Pflege und Gesundheit, wie die Gewerkschaft mitteilt.

Unter anderem zielen die Aktionen auf Kindertagesstätten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen ab. Zudem findet um 8.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Schrannenplatz in Memmingen statt.

Streiks an Kindertagesstätten in Memmingen am Freitag

Die Stadtverwaltung Memmingen teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es vor allem in städtischen Kindertagesstätten zu Einschränkungen kommen kann. Eine Übersicht über alle Einrichtungen, die sich am Streik beteiligen, habe sie aber nicht.

Am Donnerstagmorgen erhielten einige Eltern von Kindern, die Kindertagesstätten oder Kindergärten besuchen, bereits E-Mails von den jeweiligen Betreuungseinrichtungen. Ein Kindergarten aus Steinheim bittet Eltern, ihre Kinder, falls möglich, zu Hause zu betreuen. Dadurch sollen „Kapazitäten vor Ort entlastet werden“, da sich Teammitglieder am Warnstreik beteiligen möchten.

Einschränkungen in der Kinderbetreuung – auch in Memmingen

Laut der Stadtverwaltung kann es vorkommen, dass Gruppen an einigen Einrichtungen aufgrund des fehlenden Personals zusammengelegt werden. Auch in Steinheim entfallen unter anderem die pädagogischen Angebote, der Fokus liegt auf der Betreuung der Kinder. In allen bestreikten medizinischen Einrichtungen gibt es einen Notdienst, so die Gewerkschaft. In Pflegeheimen werde häufig auf eine Besetzung wie an Wochenenden zurückgegriffen.

Verdi will mit den Aktionen bei den bundesweiten Verhandlungen für einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst Druck machen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 14. März in Potsdam.

(mit dpa)

