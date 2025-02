Vier Männer bei Auseinandersetzung in Leutkirch durch Pfefferspray verletzt

Am Rande einer Feier am Sportgelände Friesenhofen, einem Stadtteil von Leutkirch (Kreis Ravensburg), haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr insgesamt acht Männer gestritten. Dabei wurden vier von ihnen durch ein Pfefferspray verletzt, so die Polizei.

Demnach trafen ein 24-Jähriger und drei Bekannte auf dem Weg zu dem Fest eine Gruppe von vier Männern im Alter von 28 bis 40 Jahren. Es kam zum Streit zwischen den beiden Gruppen. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige Pfefferspray eingesetzt haben und ein Messer gezückt haben.

Polizei sucht nach Streit in Leutkirch nach Zeugen

Die vier Männer im Alter von 28 bis 40 wurden dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten sie vor Ort. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Polizei Leutkirch sucht nun nach Zeugenhinweisen zum Ablauf des Vorfalls sowie zu der tatverdächtigen Gruppe um den 24-Jährigen. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 07561/8488-0 melden.

