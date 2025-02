Darum fiel gestern in diesem Memminger Stadtteil der Strom aus

Stromausfall in Memmingen: Im Stadtteil Amendingen ist heute am Donnerstag der Strom ausgefallen. Alexandra Wehr, Pressesprecherin bei der Stadt Memmingen, bestätigte unserer Redaktion den Vorfall. Zuvor waren die Meldungen auf einem Online-Störungsportal massiv angestiegen.

Stromausfall in Memmingen aktuell

Die Störung betraf laut Wehr insbesondere ein Industriegebiet. LEW-Arbeiter kümmerten sich demnach zu diesem Zeitpunkt bereits darum, die Störung zu beheben. Der örtliche Versorger ging zunächst von etwa einer Stunde aus, bis der Strom wieder fließt. Tatsächlich war das Problem um 13.50 Uhr beseitigt, wie ein LVN-Sprecher auf Nachfrage mitteilte.

Gegen 14.45 Uhr meldete die Stadt, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mit Strom versorgt sind.

Grund für den Stromausfall

Auch die Ursache war rasch geklärt: Laut dem LVN-Sprecher wurde bei Bauarbeiten am Klinikum Memmingen um 13.08 Uhr ein Kabel beschädigt, was dafür sorgte, dass rund 100 Haushalte in Amendingen kurzzeitig keinen Strom bekamen.

