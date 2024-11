Hier gibt es jetzt einen zweiten betreuten Taubenschlag in Memmingen

Der Wunsch des Vereins „Stadttauben Memmingen“ ist in Erfüllung gegangen: Ein zweiter betreuter Taubenschlag konnte eingerichtet werden – und zwar am Weinmarkt. Der erste befindet sich am Kempter Tor.

Sarah Riester, die Vorsitzende des Vereins, berichtet: „Seit Juli dieses Jahres wurde dem Verein ,Stadttauben Memmingen‘ ein privater freier Dachstuhl am Weinmarkt zur Verfügung gestellt, um vor Ort die Tauben-Population tierschutzgerecht und nachhaltig zu reduzieren.“

Icon Vergrößern Das Bild zeigt Dr. Hans-Martin Steiger (Dritter Bürgermeister der Stadt Memmingen) sowie Sarah Riester als Erste Vorsitzende des Vereins „Stadttauben Memmingen“ im neuen Schlag am Weinmarkt. Foto: Sarah Riester Icon Schließen Schließen Das Bild zeigt Dr. Hans-Martin Steiger (Dritter Bürgermeister der Stadt Memmingen) sowie Sarah Riester als Erste Vorsitzende des Vereins „Stadttauben Memmingen“ im neuen Schlag am Weinmarkt. Foto: Sarah Riester

Vorbild, um die Tiere zu versorgen, sei das Augsburger Modell. Das heißt: Im Schlag erhalten die Tauben artgerechtes Körner-Futter, sauberes Trinkwasser und einen trockenen, sauberen Nistplatz. „Ziel ist es, den am Weinmarkt lebenden Stadttauben-Schwarm im Schlag anzusiedeln“, erklärt Riester in einer Pressemitteilung.

Das ist das Ziel der betreuten Taubenschläge in Memmingen

Vor Ort werden die gelegten Eier gegen Attrappen ausgetauscht. Dazu stehen laut der Vereinsvorsitzenden jetzt am Weinmarkt mehrere Räume und über 100 Brutplätze zur Verfügung: „So geht es den lebenden Tieren besser und der Schwarm vermehrt sich nicht unkontrolliert. Was viele nicht wissen: Stadttauben haben einen vom Menschen angezüchteten Brutzwang, wodurch sie ganzjährig brüten – auch im Winter bei Minusgraden.“ Pro Brut gebe es zwei Eier. Eine Brutphase dauere drei Wochen. „80 Prozent der Zweitküken versterben schon im Nest, beispielsweise aufgrund von Mangelernährung oder Krankheit“, macht die Vereinsvorsitzende deutlich.

Tauben und die Situation am Weinmarkt in Memmingen

Erfolge hätten sich am Weinmarkt bereits nach wenigen Wochen eingestellt. Riester: „So wurden vor Ort seit Juli bereits 44 Eier ausgetauscht. Auch durch Bürgerinnen und Bürger kam bereits erfreuliches Feedback, dass nun deutlich weniger Tauben täglich auf den Straßen unterwegs seien.“

Dieses Angebot macht der Verein „Stadttauben Memmingen“ Bürgern

Memmingens Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger wurde zu einer Begehung eingeladen: „Meine Hochachtung gehört den Ehrenamtlichen, die mit viel persönlichem Einsatz, zeitlicher und finanzieller Art, so etwas aufbauen und betreuen. Durch sie wird nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz geleistet, sondern die Arbeit des Vereins trägt ganz wesentlich zur Vermehrungskontrolle der Tauben und zur Sauberkeit der Stadt bei. Letztlich profitieren beide, Mensch und Tier.“

Was Bürger tun können Der Verein bietet Bürgerinnen und Bürgern, die Tauben am Haus haben, kostenlos an, an zugänglichen Stellen Eier zu tauschen. Dazu können sich Interessierte per E-Mail (stadttauben-memmingen@web.de) an den Verein wenden.