Tragischer Radunfall in Memmingen: Senior stirbt nach Sturz in Stadtbach

Bei einem Unfall in Memmingen in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 86-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr der Mann auf dem Hasen-Max-Weg in der Nähe des Wasserwerkwegs, folgte aber nicht dem Straßenverlauf und kam aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er in den Stadtbach.

Tödlicher Radunfall in Memmingen: Polizei sucht Zeugen

Passanten fanden den 86-Jährigen am Dienstag gegen 7.15 Uhr, er war bereits tot. Die Polizei Memmingen bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Unfall oder Unfallhergang machen kann, soll sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.

