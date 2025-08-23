Auf Streife in Memmingen Ein bekanntes Gesicht der Memminger Polizei geht in Pension: „War immer mein Traumberuf“

Mit Manfred Guggenmos geht ein bekanntes Gesicht bei der Memminger Polizei in Pension. Was er alles erlebt hat und warum er unbedingt Polizist werden wollte.