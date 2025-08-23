Ein bekanntes Gesicht der Memminger Polizei geht in Pension: „War immer mein Traumberuf“

Wenn Manfred Guggenmos durch die Memminger Innenstadt spaziert, kann er zumeist in viele freundliche Gesichter blicken. Denn nicht wenige Menschen haben den Polizeibeamten bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten kennengelernt. Zum Beispiel bei Pedelec-Trainings für Senioren, bei Vorträgen über sicheres Verhalten im Straßenverkehr oder beim Verkehrsunterricht an Schulen und Kitas. Und so mancher Radler wurde von ihm schon in der Fußgängerzone gestoppt – und zwar ebenso freundlich wie bestimmt.
Auf Streife in Memmingen
