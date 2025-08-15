„ ... als hätte es nie existiert“: Dieser grauenhafte Kindsmord trug sich in Memmingen zu

Mord, mysteriöse Vorfälle und zwielichtige Machenschaften: Memmingen war in früheren Jahrhunderten manches Mal ein Schauplatz spektakulärer Kriminalfälle. Mit unserer Serie „Mordsgeschichten und krumme Dinger“ tauchen wir in Verbrechen, Lug und Trug in der Stadthistorie ein. In Teil vier geht es um einen Kindsmord, der sich 1775 in einer hochangesehenen Familie zutrug.
Crime trifft auf Stadtgeschichte
