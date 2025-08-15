Icon Menü
True-Crime-Serie aus der Stadtgeschichte Memmingen: Teil vier – Vater ermordet im Wahn sein einjähriges Kind

Crime trifft auf Stadtgeschichte

„ ... als hätte es nie existiert“: Dieser grauenhafte Kindsmord trug sich in Memmingen zu

Mordsgeschichten: An einem besonderen Tag wird im Jahr 1775 ein einjähriges Kind getötet – der Täter ist kein Fremder. Im Gefängnis landet er jedoch nicht.
Von Verena Kaulfersch
    Mit diesem Klappmesser, das bis heute im Stadtmuseum aufbewahrt wird, wurde im Jahr 1775 in Memmingen ein einjähriges Kind ermordet. Foto: Verena Kaulfersch

    Mord, mysteriöse Vorfälle und zwielichtige Machenschaften: Memmingen war in früheren Jahrhunderten manches Mal ein Schauplatz spektakulärer Kriminalfälle. Mit unserer Serie „Mordsgeschichten und krumme Dinger“ tauchen wir in Verbrechen, Lug und Trug in der Stadthistorie ein. In Teil vier geht es um einen Kindsmord, der sich 1775 in einer hochangesehenen Familie zutrug.

