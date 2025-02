„Auch unsere Stimme muss gehört werden“ - Jugendwahl in Memmingen

Das Wahllokal in der Mewo-Kunsthalle füllt sich langsam mit Schülerinnen und Schülern. Während sie den Ablauf der Wahl erklärt bekommen, macht sich zunächst leises Tuscheln unter den Schülern breit. Nach kurzer Zeit wagt sich der erste Junge in die Wahlkabine. Dadurch ermutigt machen sich immer mehr Schüler auf den Weg zur Wahlkabine, bis jeder sein Kreuzchen gesetzt hat. Die Zehntklässler der Sebastian-Lotzer-Realschule können durch ihre Teilnahme an der U18-Bundestagswahl ihre Meinung äußern.

Bundesjugendring fordert mehr Mitspracherecht für Jugendliche

Die Debatte um das Wahlrecht für Minderjährige existiert in Deutschland schon lange. Eine Initiative, um für mehr Mitbestimmung bei Jugendlichen und Kindern zu sorgen, ist die vom Bundesjugendring ausgehende U18-Bundestagswahl. Ziel dabei sei es, Kinder und Jugendliche zur aktiven Auseinandersetzung mit demokratischen Prozessen und politischen Inhalten anzuregen.

So waren von 7. bis 14. Februar bundesweit rund 1600 Wahllokale in ganz Deutschland geöffnet, um Jugendlichen ihr politisches Mitspracherecht zu ermöglichen.

Mewo-Kunsthalle meldet sich als Wahllokal in Memmingen

Eines dieser Wahllokale befindet sich in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen. „Wir haben gesehen, dass es in der näheren Umgebung kein U18-Wahllokal gibt, also habe ich uns angemeldet“, sagt Kunstvermittler Jörn Becker. „Als Institution mit starker Vermittlungsarbeit für junge Menschen ist es uns ein Anliegen, damit zur Demokratiebildung beitragen zu können, insbesondere im Memminger Freiheitsjahr 2025.“

„Viele Menschen kommen bewusst, nur um zu wählen“ Jörn Becker, Kunstvermittler

Und die Wahl kommt hervorragend an: „Viele Menschen kommen bewusst, nur um zu wählen“, sagt Becker. „Das freut uns sehr.“

Memminger Schüler befürworten die U18-Wahl

Und auch die Schüler loben die Wahl: „Ich finde es super“, sagt Sabrina. „So kommt das Thema Wahl auch bei Jüngeren zur Sprache.“ Das Wahlrecht für Minderjährige sieht sie dennoch kritisch: „Ich glaube, dass da viele noch zu unreif sind.“

Lea, Laylee, Lucie und Anna sprechen sich dagegen für das Wahlrecht ab 16 Jahren aus. Die U18-Wahl betrachten sie als eine wertvolle Gelegenheit, um sich auf die späteren Wahlen vorzubereiten. „So kann man gleich sehen, wie es abläuft und die ersten Erfahrungen sammeln“, fasst Lea zusammen.

Kayra sieht in den Jugendwahlen besonders die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun: „Auch unsere Stimme muss gehört werden“, sagt der Schüler.

Am Wochenende werden die Stimmen der Kinder und Jugendlichen dann von den Mewo-Mitarbeitern ausgewertet und an den Bundesjugendring weitergeleitet. Die bundesweiten Wahlergebnisse werden dann am 17. Februar unter u18.bayern/ergebnisse veröffentlicht.