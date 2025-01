Sie gehören zum Jahreswechsel wie Silvesterparty, Böller und Sekt: Gute Vorsätze sind für viele Menschen fester Bestandteil beim Start in das neue Jahr. Welche Vorhaben aber dauerhaft Bestand haben, ist ungewiss. Aber man kann es ja zumindest versuchen. „Mit welchen Vorsätzen gehen Sie in das neue Jahr?“ haben wir Passanten in Memmingen gefragt.

