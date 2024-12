Memminger verraten: Was war Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk?

Die Kerzen brennen, der Baum ist geschmückt und das Glöckchen klingelt. Besonders Kinder fiebern an Heiligabend der Bescherung entgegen. Doch auch viele Erwachsene beschenken ihre Liebsten zur Weihnachtszeit. Aber was sind dabei eigentlich die schönsten Geschenke und welche Momente bleiben besonders in Erinnerung? Unsere Redaktion hat dazu Passanten in Memmingen befragt.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsgeschenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis