Der Frühling steht in Memmingen vor der Tür

Die ersten Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wolken, Blumenduft zieht durch die Straßen und jeder ist gut gelaunt. Das kann nur eines bedeuten: Der Frühling steht vor der Tür. Aber was bedeutet die neue Jahreszeit genau für die Memmingerinnen und Memminger? Wir haben uns umgehört:

Werner Hopf, 70 Jahre, Memmingen:

„Wenn ich an den Frühling denke, denke ich automatisch an die Sonne, an warmes Wetter und an Bäume oder Blumen, die aus dem Boden sprießen. Ich bin dann am liebsten draußen und genieße das schöne Wetter, in dem ich Fahrradfahren gehe oder einfach in einem Café sitze und die Menschen beobachte – das typische Rentnerleben eben. Es kommt dann eigentlich immer jemand vorbei, der sich zu mir hinsetzt und mit mir redet, so lerne ich also gleich noch neue Leute kennen. Am meisten mag ich, dass es endlich wieder wärmer wird und die Natur zu blühen beginnt. Das tut auch dem Menschen gut – rauszukommen aus dem tristen Alltag und rein in den Frühling.“

Theo Maeear, 85 Jahre, Memmingen:

„Beim Thema Frühling kommen gleich viele alte Erinnerungen hoch, an die Zeit, in der ich noch jünger war. Früher bin ich oft tanzen gegangen, aber das waren noch andere Zeiten. Mittlerweile gehe ich gerne in die Natur, zum Beispiel wandern. Für mich ist Frühling auf jeden Fall etwas Positives, gerade wenn man bedenkt, wie es in der Welt aktuell zugeht. Am meisten freue ich mich darauf, wieder öfter rauszugehen, in einem Café zu sitzen und ein Eis zu essen. Mein Lieblingsort im Frühling ist dabei die ganze Stadt Memmingen. Gerade in einem Park in der Nähe meiner Wohnung verbringe ich dann gerne meine Zeit.“

Anette Kalkbrenner, 59 Jahre, Woringen:

„Beim Gedanken an die kommende Jahreszeit muss ich sofort an Blumen denken, Tulpen zum Beispiel. Die Bäume sprießen, es wird wärmer und der Schnee schmilzt – das ist dann der perfekte Moment, mit meiner Lieblingsbeschäftigung im Frühling anzufangen: der Gartenarbeit. Am meisten freut mich aber die Aussicht, dass es nach dem Frühling endlich wieder Sommer wird. Ich verbringe meine Zeit dann gerne in einem Café mit Ausblick auf die Alpen – das ist mein absoluter Lieblingsplatz.“

Diana Jahn, 25 Jahre, Trunkelsberg:

„Der Frühling bringt für mich ganz viele positive Gefühle mit sich. Ich denke dann an die Freude, die Sonne und an die Natur – dass man wieder raus in den Wald gehen kann, ohne zu frieren. Hauptsache rausgehen und die Tage nicht mehr eingemummelt im Bett verbringen. Außerdem kommt es dann wieder häufiger zu Familientreffen und man kann zusammen grillen. Ich gehe aber auch gerne mit meinen Freunden wandern oder wir trinken zusammen Kaffee. Vor allem, wenn die Sonne scheint, kann man auch in der Stadt wieder spazieren gehen und die lokalen Händler etwas unterstützen, gerade die Innenstadt mag ich im Frühling sehr gerne. Besonders freut mich aber an der neuen Jahreszeit, dass es nach dem Frühling endlich wieder Sommer wird.“

Werner Diedrich, 83 Jahre, Memmingen:

„Frühling bedeutet für mich Sonne und Entspannung. Ich gehe dann am liebsten in die Natur, dahin, wo schon die ersten Blumen blühen. Hauptsache weg vom Schnee. Am meisten freue ich mich darauf, dass die Tage wieder länger werden und das Leben zurück in die Stadt und die Menschen kommt. Vor allem in der Altstadt gefällt es mir im Frühling sehr, einfach in einem schönen Café sitzen und dem Alltagstreiben zusehen – so stelle ich mir den perfekten Frühlingstag vor.“