An diesem Tag eröffnet die neue Außenstelle des Unterallgäuer Landratsamts

Der Eröffnungstermin für die neue Außenstelle des Unterallgäuer Landratsamts steht fest. Am Montag, 3. Februar, nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Dienststelle in der Augsburger Straße 68 in Memmingerberg ihre Arbeit auf. „Die wesentlichen Vorbereitungen sind getroffen und der Zeitplan für die Umzugswoche steht. Aktuell finden noch Detailabstimmungen mit der Vermieterin und den Sachgebieten statt, welche in die neuen Räume ziehen“, teilt Pressesprecherin Sylvia Rustler auf Anfrage mit.

