Über 100.000 Euro Schaden nach Unfällen bei Regen nahe Memmingen

Aufgrund von starken Regenfällen haben sich auf den Autobahnen rund um Memmingen am Sonntagmorgen mehrere Unfälle ereignet. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro - zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

60.000 Euro Schaden bei Aquaplaning-Unfall auf A96

Wie die Memminger Polizei mitteilt, war auf der A96 in Richtung Lindau ein 35-Jähriger mit seinem Auto zu schnell unterwegs und geriet auf der Überholspur ins Schleudern. Der Mann prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Leitplanke. An dem Auto des Mannes und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Die drei Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Polizei hat ein Bußgeldverfahren gegen den Mann eingeleitet. Grund war die nicht angepasste Geschwindigkeit, mit der der 35-Jährige unterwegs war.

Weiterer Unfall wegen Starkregens bei Memmingen: Sachschaden und Verletzte auf A7

Auch auf der A7 ist am Sonntagmorgen eine Autofahrerin ins Schleudern geraten. Die 25-Jährige sei mit ihrem Auto anschließend in eine Schutzplanke geprallt und stieß dann mit einem weiteren Auto zusammen.

Alle Insassen der beiden Autos zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert die Höhe des Unfallschadens mit rund 50.000 Euro.

