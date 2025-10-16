Autos, Roller und ein E-Bike: In und um Memmingen kracht es gleich viermal

Mit gleich vier Unfällen binnen weniger Stunden ist die Memminger Polizei am Mittwoch (16.10.2025) beschäftigt gewesen. Der Erste wurde bereits morgens gegen sieben Uhr gemeldet; er passierte an der Bahnunterführung in Holzgünz. Eine 35-jährige Autofahrerin war hier von der Fahrbahn abgekommen.

Totalschaden nach Unfall in Holzgünz – Autofahrerin verletzt

Das Aufleuchten einer Fehlermeldung am Fahrzeugdisplay hatte sie offenbar abgelenkt. Die 35-Jährige wurde mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma von einem herbeigerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Das Auto war derweil nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei spricht von einem Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Unfall in Memmingen: Jugendlicher auf E-Scooter stürzt

Nur etwa 40 Minuten später ereignete sich ein weiterer Unfall, diesmal in der Memminger Hopfenstraße. Ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hatte offenbar beim Abbremsen die Kontrolle über sein Gefährt verloren und kam zu Fall.

Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei an der Hand. Auch er kam in eine Klinik. Am E-Scooter entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Platzwunde nach Unfall mit Pedelec: Wer hat etwas gesehen?

Die Kontrolle über sein Pedelec verlor derweil ein 78-Jähriger nachmittags gegen kurz vor 15 Uhr. Ihm kam in der Kirchstraße ein Fahrzeug entgegen. Beim Ausweichen stürzte der Senior. Weil er keinen Helm trug, zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu, die in einer Klinik behandelt wurde.

Angaben zu dem entgegenkommenden Pkw, der den Sturz möglicherweise verursacht hat, machte der 78-Jährige nicht. Daher sucht die Memminger Polizei nun Zeugen. Wer hat diesen Unfall beobachtet? Hinweise werden unter 08331 - 1000 entgegengenommen.

Unfall in Bad Grönenbach: Auto kollidiert mit Roller

Gegen 19 Uhr kam es dann im Bad Grönenbacher Ortszell Zell noch zu einem weiteren Unfall, um den sich die Memminger Polizei kümmerte. Beteiligt: Eine 74-jährige Autofahrerin, die an der Kreuzung Dießlingser Straße/Allgäuer Straße einer 17-Jährigen auf ihrem Roller die Vorfahrt nahm.

DIe Fahrzeuge stießen zusammen, die 17-Jährige stürzte und verletzte sich nach Polizeiangaben leicht am Rücken. Zur genauen Abklärung wurde auch sie ins Krankenhaus gebracht, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden, sie waren nicht mehr fahrtüchtig.

Alle Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.