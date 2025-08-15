Autofahrerin wird bei Unfall auf der A7 nahe Bad Grönenbach verletzt

Am Donnerstag gegen 17 Uhr hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der A7 bei Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 36-Jährige in Richtung Füssen, als sie kurz nach der Anschlussstelle Bad Grönenbach in einem leichten Kurvenbereich mit ihrem Fahrzeug ins Bankett geriet.

Unfall auf der A7 bei Bad Grönenbach: Fahrerin leicht verletzt

Die Fahrerin steuerte gegen, wodurch ihr Auto ins Schleudern geriet und nach links in die Mittelschutzplanke prallte. Anschließend schlingerte das Fahrzeug wieder nach rechts in den Grünstreifen, wo es sich mehrmals überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb.

Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ihr Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Die Feuerwehr Bad Grönenbach sicherte die Unfallstelle vor Ort ab.

