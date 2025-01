Ast fällt 15 Meter tief und trifft Mann bei Bad Grönenbach

Nahe Bad Grönenbach haben am Dienstag ein 63-Jähriger und sein 36-jähriger Sohn Bäume in einem Waldstück gefällt. Hierbei brach aus circa 15 Metern Höhe ein stärkerer Ast ab, der den 63-Jährigen an Rücken und Hüfte traf, berichtet die Polizei.

Notarzt-Einsatz bei Bad Grönenbach: Mann schwer verletzt

Er zog sich hierbei schwerere Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden schlossen die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Memmingen aus.

Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen, 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Grönenbach und Herbisried sowie je eine Rettungswagen- und Notarztbesatzung.

