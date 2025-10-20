Rollerfahrer stößt mit Traktor zusammen – Fahrer schwer verletzt

Bei Holzgünz im Unterallgäu ist am frühen Freitagabend ein Roller mit einem Traktorgespann kollidiert. Der Fahrer des Rollers wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Unfall bei Holzgünz: Rollerfahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Demnach kam der 42-jährige Fahrer auf der Ungerhauser Straße von Ungerhausen in Richtung Holzgünz in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Fahrer mit einem Traktorgespann, das ein Mähwerk als Vorbau hatte.

Bei dem Unfall erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen am Bein und am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein finanzieller Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Warum der Rollerfahrer auf die Gegenspur fuhr, ist noch unklar.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 147.255 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren , Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen , Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park , Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de