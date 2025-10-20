Rollerfahrer stößt mit Traktor zusammen – Fahrer schwer verletzt

Bei Holzgünz im Unterallgäu ist am frühen Freitagabend ein Roller mit einem Traktorgespann kollidiert. Der Fahrer des Rollers wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.
Unfall bei Holzgünz: Rollerfahrer gerät auf Gegenfahrbahn
Demnach kam der 42-jährige Fahrer auf der Ungerhauser Straße von Ungerhausen in Richtung Holzgünz in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Fahrer mit einem Traktorgespann, das ein Mähwerk als Vorbau hatte.
Bei dem Unfall erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen am Bein und am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein finanzieller Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Warum der Rollerfahrer auf die Gegenspur fuhr, ist noch unklar.
Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu
- Landrat: Alex Eder (Freie Wähler)
- Fläche: 1.229,53 Quadratkilometer
- Verwaltungssitz: Mindelheim
- Städte: Mindelheim, Bad Wörishofen
- Einwohner: 147.255 (Stand: 31.12.2024)
- Höchster Punkt: 849 Meter
- Tiefster Punkt: 510 Meter
- Kreisgliederung: 52 Gemeinden
- Autokennzeichen: MN
- Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen
- Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren
- Homepage: www.unterallgaeu.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden