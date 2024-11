Fahrerin missachtet Vorfahrt - Autos kollidieren in Memmingen

Am Sonntagabend ist es in Memmingen zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Eine 21-jährige Autofahrerin war mit zwei weiteren Insassen gegen 20.45 Uhr auf der Laberstraße unterwegs, so die Polizei auf Nachfrage der Redaktion. An einer Kreuzung übersah sie eine 49-jährige Autofahrerin auf der Buxheimer Straße, die von links kommend Richtung Innenstadt fuhr. Beide Autos kollidierten.

Autos prallen in Memmingen zusammen und müssen abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Alle vier Insassen wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

