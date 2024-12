Auto rammt Rennradfahrer bei Frickenhausen - schwer verletzt

In Lauben (Landkreis Unterallgäu) ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 21-Jährige im Auto wegen der tief stehenden Sonne den Radler, der vor ihm auf der Kreisstraße bei Frickenhausen in die gleiche Richtung fuhr.

Auto kollidiert bei Frickenhausen mit Rennrad - Radler schwer verletzt

Der 62-jährige Rennradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste ins Klinikum nach Memmingen gebracht werden. Den Sachschaden an Rennrad und Auto beziffert die Polizei auf etwa 5.500 Euro..

