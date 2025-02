Neun Fahrzeuge in zwei Unfälle verwickelt - A7 Richtung Ulm gesperrt

Auf der A7 bei Buxheim ist es am Vormittag zu gleich zwei Unfällen mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, ereignete sich etwa einen Kilometer nördlich des Autobahnkreuzes Memmingen zwischen Steinheim und Heimertingen erst ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, bei dem niemand verletzt wurde.

Wenig später kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Unfall, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei wurden nach Polizeiangaben mehrere Insassen verletzt, davon einer schwer. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Icon Vergrößern Insgesamt neun Fahrzeuge waren an den Unfällen auf der A7 bei Buxheim beteiligt. Foto: Fritz Pavlon Icon Schließen Schließen Insgesamt neun Fahrzeuge waren an den Unfällen auf der A7 bei Buxheim beteiligt. Foto: Fritz Pavlon

Zwei Unfälle bei Buxheim: A7 in Fahrtrichtung Ulm gesperrt

Ob sich der zweite Unfall aufgrund des stockenden Verkehrs, der durch den ersten Unfall verursacht wurde, ereignete, ist noch unklar.

Derzeit ist die A7 in Fahrtrichtung Ulm/Würzburg aufgrund von Räumungsarbeiten und der Unfallaufnahme voraussichtlich bis 16 Uhr gesperrt. Autofahrer müssen laut ADAC aktuell mit sechs Kilometern Stau und einem Zeitverlust von etwa 48 Minuten rechnen (Stand: 15.36 Uhr).

Icon Vergrößern Wegen der beiden Unfälle auf der A7 war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Fritz Pavlon Icon Schließen Schließen Wegen der beiden Unfälle auf der A7 war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Fritz Pavlon

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A7 im Allgäu

Strecke: Die A7, offiziell Bundesautobahn 7, führt quer durchs Allgäu, vom Grenztunnel bei Füssen im Süden bis Fellheim nördlich von Memmingen.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A7 über Ulm, Würzburg, Kassel, Hannover und Hamburg bis nach Flensburg an die dänische Grenze, also von Süden bis ganz in den Norden.

Länge im Allgäu: Von Füssen bis Höhe Fellheim schlängelt sich die A7 knapp 83 Kilometer durchs Allgäu.

Länge gesamt: Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn sowie die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas.

Ausbau: Die A7 ist weitestgehend vierspurig, teils auch sechsspurig ausgebaut.

Verkehr: Auf einigen Abschnitten der A7 sind täglich über 100.000 Fahrzeuge unterwegs.