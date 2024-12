Auto prallt bei Lautrach gegen Strommast - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Lautrach am Donnerstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 22-Jährige auf der Dorfstraße von Maria Steinbach in Richtung Lautrach. Gegen 13.50 Uhr kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und geriet in einem angrenzenden Feld ins Schleudern. Danach setzte er seine Fahrt fort.

Autofahrer rammt Strommast bei Lautrach und verletzt sich schwer

Später kam er erneut von der Dorfstraße ab, konnte sein Fahrzeug aber wieder unter Kontrolle bringen. Seine Irrfahrt endete schließlich an einem Strommast. Der Autofahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Die Ursache für den Vorfall ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Dass der 22-Jährige betrunken war, kann laut Polizeibericht ausgeschlossen werden.

Alle Nachrichten aus dem Raum Memmingen lesen Sie hier.