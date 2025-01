Alkoholisierte Frau verursacht Unfall - und einen Schaden von wohl über 100.000 Euro

Eine 35-jährige Frau hat am Donnerstag in Memmingerberg unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit einem Sachschaden von geschätzt über 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei Memmingen verlor sie in einer Kurve in der Flughafenstraße die Kontrolle über ihr Auto. Sie wurde von der Straße auf einen angrenzenden Parkplatz geschleudert. Dabei wurden vier der dort parkenden Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt.

Unfall in Memmingerberg: Alkoholtest ergibt mehr als 1,1 Promille

Die Polizei geht davon aus, dass der Alkoholkonsum der Frau die Ursache für den Unfall war. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von über 1,1 Promille ergeben haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass die 35-Jährige einen Joint geraucht hatte, bevor sie losfuhr.

Grenzpolizei Memmingen veranlasst Blutentnahme

Beamte der Grenzpolizei Memmingen beschlagnahmten den Führerschein der Frau und veranlassten eine Blutentnahme im Klinikum Memmingen. Dabei soll der genaue Alkoholwert festgestellt sowie der vermutliche Betäubungsmitteleinfluss verifiziert werden.

Der genaue Sachschaden steht ebenfalls noch nicht fest. Es wird jedoch vermutet, dass es sich um eine Summe von über 100.000 Euro handelt.

