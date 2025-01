Tragischer Unfall im Unterallgäu: Hund von Auto erfasst und später eingeschläfert

Am Dienstag gegen 17 Uhr wurde ein freilaufender Hund auf der Kreisstraße MN 26 bei Niederrieden nahe Memmingen (Kreis Unterallgäu) von einem Auto erfasst. Das Tier erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen und musste eingeschläfert werden.

Demnach sei der Hund plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, sodass der 67-jährige Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Hund von der Straße geschleudert. Der Fahrer suchte in der Umgebung nach dem Hund, konnte ihn allerdings nicht finden. Erst am Folgetag meldete er den Vorfall bei der Polizei, nachdem er einen Schaden an seinem Auto festgestellt hatte. Zeitgleich fanden die Hundehalter ihr verletztes Tier in der Nähe der Unfallstelle.

Hund bei Unfall schwer verletzt: Ermittlungen laufen

Da die Eigentümer einen Aufruf in den sozialen Netzwerken veröffentlichten, konnte die Polizei den Unfall mit dem verletzten Hund verknüpfen. Wie er unbeaufsichtigt auf die Fahrbahn laufen konnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der 67-Jährige, der verpflichtet gewesen wäre, die Polizei sofort zu informieren, muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten. Ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt, wird geprüft.

