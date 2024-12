Arbeiter in Wald bei Ottobeuren durch Kettensäge schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Ottobeuren (Kreis Unterallgäu) am Mittwoch gegen 15 Uhr wurde ein Arbeiter schwer verletzt. Laut Polizei war er gemeinsam mit einem Kollegen mit Sägearbeiten beschäftigt. Nach derzeitigen Ermittlungen schlug eine Kettensäge zurück und traf den danebenstehenden 50-Jährigen am Bein.

Arbeitsunfall bei Ottobeuren: Rettungshubschrauber im Einsatz

Seine Schnittschutzhose wurde dadurch nach oben gezogen, sodass die Kettensäge ihm schwere Verletzungen zufügte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Im Einsatz waren neben der Polizei 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ollarzried und Betzisried sowie ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug.

