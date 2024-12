Bis 2030 entstehen im Unterallgäu weitere 15 Kilometer Radwege

Im Landkreis Unterallgäu gibt es bereits ein ausgeschildertes Radwegenetz mit einer Länge von rund 1100 Kilometern, unter anderem führen die ADFC-klassifizierten Routen Radrunde Allgäu und Illerradweg durch die Region. Doch das soll noch lange nicht alles sein. Mit dem Bayerischen Radgesetz hat der Freistaat eine solide Grundlage geschaffen, den Radverkehr weiter voranzubringen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 insgesamt weitere 1500 Kilometer neue Radwege zu realisieren. 960 Kilometer davon müssen an Bundes- und Staatsstraßen gebaut werden. Welche Möglichkeiten sich dabei für das Unterallgäu bieten, erläuterte Sarah Greif, Baurätin am Staatlichen Bauamt Kempten, in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis