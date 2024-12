Mehr Stellplätze für Fahrräder am Bahnhof

Wer am Memminger Bahnhof in den Zug steigen will und mit dem Fahrrad kommt, befindet sich in guter Gesellschaft: Immer mehr Bahn-Pendler setzen nicht nur auf die Schiene, sondern zuvor auch aufs Rad. Da kann die Suche nach einer Abstellmöglichkeit mitunter länger dauern. Die Stadt will mit zusätzlichen Angeboten Abhilfe schaffen - und hatte dafür die „Bike+Ride-Offensive“ der Deutschen Bahn im Blick. Warum sich diese Möglichkeit vorerst zerschlagen hat und welche Variante nun geprüft wird, teilt auf Nachfrage das städtische Tiefbauamt mit.

