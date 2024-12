Mit Herz, Seele und Stimme auf der Bühne

„Weihnachtszauber“ lautete der Titel des Weihnachtskonzerts von „Joy Of Voice StageART“ in der proppenvollen evangelisch-reformierten Kirche in Bad Grönenbach. Und Zauber war bei diesem Konzert keine leere Worthülse, sondern das Show-Ensemble von Angelika Maier verzauberte die rund 200 Besucher wirklich. Die große Beliebtheit dieser Gruppe lässt sich schon allein am Kartenvorverkauf ablesen: Ganz schnell war die Veranstaltung ausverkauft. Auch bei der Generalprobe waren alle Plätze besetzt. Besonders schön an Weihnachten: Die Spenden, die dabei zusammen kamen, werden an bedürftige Obdachlose gestiftet.

Gänsehautfeeling kommt bei Konzert in Bad Grönenbach auf

Nach einer herzlichen Willkommensbegrüßung von Pfarrer Hermann Brill, in der er von Hoffnung, Glück und Bedeutung der Zeit sprach, wurde es völlig dunkel und Gänsehautfeeling kam auf, als einige Mitglieder des Ensembles mit großen Kerzen durch die Gänge huschten und alle geheimnisvoll riefen „Was ist die Zeit?“, um dann plötzlich wie versteinert innezuhalten. Nach einem Moment vollkommener Stille sangen sie, die Kerzen in den Händen haltend, das Lied „Hoch am Himmel“ aus dem Musical „Geist der Weihnacht“. Dann trat die Kindergruppe auf. Es war rührend zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kleinen das Lied, „Wir sind Lichterkinder“ von Achim Oppermann sangen.

Seit 2003 mit voller Energie dabei

Dass nicht nur die Kinder, sondern auch die „Großen“ in diesem Ensemble mit voller Seele und vollem Herzen bei ihren Auftritten dabei sind, ist das Verdienst von Angelika Maier. Sie ist seit der Gründung ihrer Gesangs- und Bühnenschule im Jahr 2003 unermüdlich und voller Energie bemüht, ihren Schülern alles zu geben, um sie zu großen Gesangs- und Bühnentalenten zu machen. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem Musiktheater, also dem Musical. Einige haben bei ihr als Kinder angefangen und sind heute noch mit gleicher Begeisterung im Team. Wie zum Beispiel Kevin Prinz, der mit elf Jahren zu ihr kam und schon mehrere Gesangswettbewerbe gewonnen hat. Oder Pia Weirather, die mit 13 Jahren begann und gerade ein Engagement im Evita-Musical in Innsbruck hat.

Promotion-Auftritt im Festspielhaus Neuschwanstein

Dreh- und Angelpunkt ist dabei Maiers „Talentschmiede“ in Aitrach. Für ihr Ensemble, das stetig wächst, ist sie die unverzichtbare gute Seele. Ihr Anspruch ist es, schlummernde Talente zu wecken, was durch ihre Warmherzigkeit und ihre unerschütterliche Begeisterung oft zum Erfolg führt. Diesen Enthusiasmus spürt man auch bei den Auftritten und Konzerten ihres Ensembles ganz deutlich. Und Auftritte hat die Gruppe viele. Zum Beispiel die Teilnahme bei der Musikgala in der Stadthalle, Promotion-Auftritte im Festspielhaus Neuschwanstein, beim „Grusical“, ein Musical im Grusel-Stil, das im e-con Arena Park, im Skyline Park und im Legoland mehrmals aufgeführt wurde. Oder in der Stadthalle bei der „Music Show in Concert“ - Joy Of Voice-StageArt ist auf allen Bühnen mit großem Erfolg zu Hause.

Turbulent ging es an diesem Abend weiter. Das Lied „Nur eine Kleinigkeit“, ebenfalls aus dem Musical „Geist der Weihnacht“, führten Gabi Lipp und ihr Partner Dirk Baumgärtner mit solchem Temperament auf, dass es manch einem besser als das Original erschien. Dazu wurde vom Ensemble reichhaltiges Essen an den Kirchenbänken vorbeigetragen. Bewundernswert ist die Routine dieser Künstlerin, die sie sich aus den vielen Auftritten, unter anderem als Entertainerin im Center Parcs Allgäu, angeeignet hat.

Ältestes Mitglied von Joy of Voice ist 84 Jahre alt

Dieter Sperling verzauberte mit seiner klassischen Tenorstimme das Publikum mit „Nessum Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini. Er ist der Älteste bei Joy of Voice und hat mit seinen 84 Jahren immer noch eine außergewöhnliche Stimmkraft. Eine Ohren- und Augenweide war der Auftritt von Pia Weirather und Jan-Sophie Vöhringer mit den Songs „Gold von den Sternen“ und „A Million Dreams“. Die Künstlerinnen stehen seit Jahren auf den großen Musicalbühnen im deutschsprachigen Raum. Ihre beeindruckenden Stimmen wurden mit langem Applaus bedacht.

„Altmeister“ gibt „Feliz Navidad“ zum Besten

Natürlich bereicherte auch „Altmeister“ Karl-Heinz Sroka den Abend mit seiner samtweichen Stimme und den Liedern „Feliz Navidad“ sowie „Panis Angelicus“. Er ist mit seinen 17 Jahren Zugehörigkeit im Ensemble nicht mehr wegzudenken.

Nach zwei Zugaben war das Konzert zu Ende. Das Publikum dankte den Künstlern mit lang anhaltendem Applaus für diesen wunderschönen, herzerwärmenden Abend, der eine zauberhafte Einstimmung auf das Weihnachtsfest war.