Mit Metall malt er Bilder

Anthony Reason erschafft mit Eisenstaub und Wachs große, gleichmäßig strukturierte Bildflächen. Er malt quasi mit Metall. Durch Wasser und Säuren entsteht in langen Zeiträumen der Verwitterung eine Patina, die die Oberfläche der Bilder in unterschiedlichen Rosttönen erscheinen lässt. Diese vom Material erzeugten Färbungen haben eine Urenergie, die etwas Fundamentales und Ewigkeit ausstrahlen. Wegen des mitunter jahrelangen Rostprozesses nennt Tony Reason seine Ausstellung in der Primecare Galerie in der Hüetlin & Roeck Mühle folgerichtig „Time Capture“. Seine Werke fangen Zeit ein.

Der Engländer aus Lautrach, der bereits über 25 Jahre in Deutschland lebt, sieht sich weniger als Maler denn als Bildhauer. Schließlich hat der 68-Jährige sein Kunststudium in Leicester auch als Bildhauer abgeschlossen. Schon früh begann er mit Metalloxiden auf Leinwand und Papier zu arbeiten. Mit typisch britischer Ironie nennt er seine Bilder dünne Skulpturen. Eine zutreffende Bezeichnung, denn sie haben reliefartige Erhebungen, die durch eingeprägte Muster oder faltiges Papier entstehen.

Der Künstler überlässt viel dem Material, der Zeit und dem Zufall, wenn er Eisen und Kupfer mit Salz und Wasser auf Bildträger bringt. Beim Gießen von Bronze gibt es sehr akkurate Ergebnisse. Tony Reason jedoch liebt die Ungenauigkeit und das Unkalkulierbare. Durch seine Arbeitsweise entstehen rissige Ränder und Abblätterungen.

In dieser scheinbaren Beschränkung auf Metalle bringt Reason allerdings eine unerschöpfliche Vielfalt von Formen und Bildeindrücken hervor. Da sind konsequent durchgehaltene, flache Gitter zu sehen, perspektivische Raumandeutungen und dunkle Kreise, die wie ein schwarzer Planet Sonnenfeuer aussenden. Der Kreis taucht immer wieder in seinem Werk auf. Für ihn sei das vollkommene Rund eine Grundform, die zur Seele spreche. Gerne legt er Stoffe über Metallmuster und wartet, bis die Witterung Rostspuren abbildet. „Ölfarbe interessiert mich nicht“, sagt Reason. „Die Farbe kommt vom Material.“ Das Eisenoxid erzeugt nicht nur eine breite Palette von dunklem Umbra über Rotbraun bis zu lichtem Ocker. Mit Kupferoxid stehen ihm auch grünblaue Farben zur Verfügung. Die versteht er geschickt einzusetzen. Mal als Hervorhebung eines Gitternetzes, mal als Mittel zur Brechung. Im Bild „Copper on Iron Grid“ zieht ein aus der Mitte versetztes, blaues Rechteck die Blicke auf sich und gibt dem gleichmäßigen Muster die entscheidende dynamische Spannung.

Manchmal teilt auch nur eine Linie die Bildfläche. Dann entsteht durch Oxidationsspuren der Eindruck von Landschaften, auf denen sich dramatische Wolkenformationen über einem unendlichen Meer zu erheben scheinen. Ist die Linie aus Kupferoxid dünn und im Bild sehr hoch angesetzt, erscheint sie wie ein blauer Horizont. Ist die Linie ein flächiger, ausgefranster Streifen, wirkt er wie leuchtende blaue Wellen am fernen Horizont.

Tony Reason experimentiert gerne, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Selbst auf Glas bildet sich der Rost eines Musters von Quadraten ab, stellt der erstaunte Betrachter im Werk „Floating City“ fest. Darin staffelt der Künstler Fensterscheiben mit Rost- und Kupferspuren hintereinander und schafft eine lebendige Tiefe. Verblüffend und sehenswert, wie einfallsreich Tony Reason mit den Möglichkeiten und der Beschaffenheit seines sogenannten Malmittels Eisen umgeht.

Die Ausstellung ist in der Primecare Galerie in Memmingen (Hüetlin & Roeck Mühle, Donaustraße 38) bis zum 12. Juni 2025 von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu sehen.