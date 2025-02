Memmingen rüstet sich für Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Das Jubiläum „500 Jahre Zwölf Artikel“ wird in Memmingen groß gefeiert. Einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten wird dabei die offizielle Eröffnung der Bayernausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte mit dem Titel „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ am 15. März im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sein. Denn an diesem Tag werden mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gleich zwei politische Schwergewichte in der Maustadt zu Gast sein. Vor allem wegen des Besuchs von Steinmeier laufen die Planungen in der Stadtverwaltung speziell für diesen Tag bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren.

So fand in dieser Woche eine Absprache mit dem Bundespräsidialamt statt.

Im Jahr 2000 besuchte Bundespräsident Johannes Rau (Zweiter von rechts)die Stadt Memmingen. Unser Bild zeigt ihn mit (von links) dem damaligen Oberbürgermeister Ivo Holzinger sowie den beiden Landtagsabgeordneten Herbert Müller und Josef Miller. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Steinmeier ist nicht der erste Bundespräsident, der in Memmingen zu Gast ist. So hatte Johannes Rau bei seinem Besuch im Jahr 2000 die Zwölf Bauernartikel als erste demokratische Verfassungsurkunde auf deutschem Boden bezeichnet. Und der erst vor wenigen Tagen verstorbene Bundespräsident Horst Köhler kam im März 2009 zur Verleihung des Freiheitspreises an den Lyriker Reiner Kunze nach Memmingen. Er sprach in der Martinskirche und auf dem Balkon der Großzunft. Ob die Erfahrungen von damals auch für die Vorbereitungen auf den 15. März herangezogen werden können?

Bei der Verleihung des Memminger Freiheitspreises 2009 hielt Bundespräsident Horst Köhler die Laudatio. Unser Bild zeigt ihn auf dem Balkon der Großzunft. Foto: Ralf Lienert (Archivfoto)