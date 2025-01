Frau tarnt Elektroschocker als Taschenlampe - und fliegt bei Kontrolle am Flughafen Memmingen auf

Der Sicherheitsdienst am Memminger Flughafen hat bei Kontrollen erneut zwei verbotene Gegenstände bei Passagieren entdeckt. In beiden Fällen beschlagnahmte die Grenzpolizei die Waffen und leitete Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein.

Als Taschenlampe getarnt: Frau führt Elektroschocker mit sich

Wie die Polizei mitteilt, führte eine 38-jährige Rumänin in ihrem Gepäck einen Elektroschocker mit sich, der als Taschenlampe getarnt war. Während der Kontrolle erlitt die Frau eine Kreislaufschwäche und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Nach einer Sicherheitsleistung in niedriger vierstelliger Höhe durfte die Frau den Flug in ihr Heimatland antreten.

Kontrolle am Flughafen Memmingen: Messer und Schlagring entdeckt

Im Handgepäck eines 18-Jährigen aus Bulgarien entdeckte der Sicherheitsdienst einen Schlagring mit integriertem Springmesser. Auch er durfte laut Polizei nach einer Sicherheitsleistung in niedriger vierstelliger Höhe und Aushändigung der Waffe seinen Heimatflug antreten.

Getarnte Elektroschocker am Flughafen Memmingen

Beinahe tagtäglich findet der Sicherheitsdienst des Allgäu Airports verbotene Gegenstände bei Reisenden, die nicht mit an Bord dürfen. Erst vergangene Woche entdeckten die Mitarbeiter des Flughafens in Memmingen einen getarnten Elektroschocker. Eine 16-Jährige hatte einen vermeintlichen Lippenstift im Gepäck, der jedoch kein Kosmetikgegenstand war. Die junge Frau aus Serbien gab an, dass der Gegenstand ein Geschenk gewesen sei, die Grenzpolizei fand ihre Aussagen jedoch „wenig glaubhaft“.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

