Wann bekommt das Färberhaus in Memmingen einen neuen Dachstuhl? Gebäude drohte 2019 einzustürzen.

Sechs Jahre nach Beinahe-Katastrophe

Warum das Färberhaus in Memmingen immer noch kein richtiges Dach hat

2019 drohte das denkmalgeschützte Gebäude einzustürzen. Der Dachstuhl musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Wie geht es jetzt mit dem Haus weiter?
Von Volker Geyer
    Das Färberhaus in Memmingen (rechts neben dem Westertor) hat bereits seit 2019 einen provisorischen Dachstuhl.
    Das Färberhaus in Memmingen (rechts neben dem Westertor) hat bereits seit 2019 einen provisorischen Dachstuhl. Foto: Thomas Weigert (Archivbild)

    Eine spektakuläre Aktion hatte im April 2019 für einen Menschenauflauf auf dem Memminger Westertorplatz gesorgt: Mit einer zehn Tonnen schweren Betonplatte – die an einem Kran-Seil befestigt war – wurde der Dachstuhl des Färberhauses teilweise zum Einsturz gebracht. Denn es bestand die Gefahr, dass das gesamte Haus in sich zusammenbricht – oder zumindest große Teile davon einstürzen.

