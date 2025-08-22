Warum das Färberhaus in Memmingen immer noch kein richtiges Dach hat

Eine spektakuläre Aktion hatte im April 2019 für einen Menschenauflauf auf dem Memminger Westertorplatz gesorgt: Mit einer zehn Tonnen schweren Betonplatte – die an einem Kran-Seil befestigt war – wurde der Dachstuhl des Färberhauses teilweise zum Einsturz gebracht. Denn es bestand die Gefahr, dass das gesamte Haus in sich zusammenbricht – oder zumindest große Teile davon einstürzen.
Sechs Jahre nach Beinahe-Katastrophe
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden